『新品★大谷サイン刺繍入り★MLB公式 ニューエラキャップ ドジャース 7 1/2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 06分に出品され03月31日 01時 06分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大谷翔平選手のサインと背番号が

刺繍されたニューエラキャップです。



アメリカのドジャースグラブハウスで購入し

その場で刺繍を入れてもらいました。

日本では手に入らないキャップです。



サイズ：7 1/2（59.6cm）

色：ロイヤルブルー



新品未使用品

即購入OK





Los Angeles Dodgers

New Era 59FIFTY

Fitted Hat 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニューエラ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品★大谷サイン刺繍入り★MLB公式

ニューエラキャップ

ドジャース

7

1/2