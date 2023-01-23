『¨̮⃝ お洒落名古屋帯 紬 吉祥文様 リメイク素材 リサイクル帯【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 06時 21分に出品され03月25日 06時 21分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある商品の中から、お目に止めて頂きありがとうございます☺︎꒡̈⃝⌄̈⃝



クリックで帯が一覧表示できます▶︎#Vanilla名古屋帯



素材…正絹、紬

色…黒地

種類…九寸名古屋帯



長さ323cm

お太鼓幅30.5cm



しつけ糸が付いており未使用品、目立つ汚れ等なく綺麗な状態です。

黒地に濃いめのベージュとグレーの亀が織り出されています。

シンプルですが幸運を祈る吉祥文様で、洒落ています。

手先から66cmとお太鼓裏で継がれていますが全通柄となっています。



【ご注意いただきたいこと】

・素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。

・感じ方には個人差があります

リユース品という点をご理解頂けますようお願い致します

※細かな点が気になる方はご遠慮願います

・モニターにより商品と画像の色が誤差が生じる事がございます

・コンパクトにたたみ発送致しますのでご了承下さい



#大正ロマン#着物女子#和装##昭和レトロ帯#リサイクル#カジュアル着物#名古屋帯#袋帯#京袋帯#昼夜帯#半幅帯#訪問着#付け下げ#小紋#お召 #リメイク素材 #アンティーク帯#お洒落 #着付け練習#浴衣#紗#絽#夏帯#일본 기모노#kimono#Taisho Roman#和服#古董和服#着物女子#和装code#Kimono cổ#quimono#大人可愛い#girly#cute

No661 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ¨̮⃝

お洒落名古屋帯

紬

吉祥文様

リメイク素材

リサイクル帯