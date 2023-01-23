『¨̮⃝ お洒落名古屋帯 紬 吉祥文様 リメイク素材 リサイクル帯【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 06時 21分に出品され03月25日 06時 21分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
作家もの 付け下げ 菊 花模様 水色 着物 094a d
¥ 9516
単衣＊色無地 立涌 鶴唐草地紋 背紋有 水色 正絹 お茶会や祝事に＊9IH1
¥ 9425
河合美術織物 袋帯 七宝 サーモンピンク
¥ 28160
小紋 夏用 絽 椿 縦縞 たたき染 菱 ブラック系 着物 055w d
¥ 13962
しつけ付 未使用品 着物 本場大島紬 縦横正絹 シンプル 袷 162 グレー
¥ 12610
西陣織 植物草木染 名古屋帯 日野間道
¥ 38220
お洒落な単衣▪サマーウール▪アイボリー色の地に焦げ茶色で更紗▪肩・身丈156cm
¥ 7020
ブルーグレー花籠訪問着と袋帯・帯揚げ帯締めの4点フルセット
¥ 10500
No.3873 小紋 正絹 反物 着物 未仕立 新品未使用
¥ 7784
ZF1003 付下げ 金箔 金彩 辻ヶ花 袷 広衿 正絹 薄紫 暈し 高級 扇
¥ 9984
筑前博多・全通袋帯、黒地に渋い鬘帯柄、パールトーン、印紙、未使用、正絹 Ｄ23
¥ 9750
新品正絹訪問着 草花文 暈し染め 金彩⑧ (留袖、紬、袋帯なども出品)
¥ 11297
未着用 大島紬 黒地 唐花模様 小紋 着物 112a p
¥ 13400
hiromichi nakano 小紋 Lサイズ 美品❕新品未使用❕洗える袷着物
¥ 9945
【11/20】振袖☆モダン草模様（紅色）
¥ 11000
上品に華やぐ【蘇州刺繍】 大人のエレガントスタイルに… 新品の訪問着です
¥ 16400
夏用 絽 名古屋帯 ワインレッド 抽象模様 着物 081t
¥ 7254
志ま亀扇面の小紋着物
¥ 20700
落札価格8424円
732 入札履歴
終了
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