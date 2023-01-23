『新品 DIESEL SPORT ジップアップ トラックジャケット ブラック S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 55分に出品され03月30日 22時 55分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品正規品 DIESEL SPORT ディーゼル ジップアップ ロゴ

ジャージ トラックジャケット ブラック S



■商品詳細

アクティブなシーンのためにデザインされたアクティブライン"DIESEL SPORTの"トラックジャケット。



さらさらとした質感が心地よく、伸縮性のある吸汗速乾素材を採用しているため快適な着心地。



襟元には大きなロゴプリントが配置され、サイドには「DIESEL SPORT」のロゴテーピングがアクセントに。



スポーツシーンからデイリーユースまで活躍する、洗練されたスタイルと機能性を兼ね備えた一着です。



型番:AMST-ETHEL-HT13



■サイズ

S 肩幅44cm 身幅53cm 着丈62cm 袖丈61cm



■素材

ポリエステル 100%



※採寸には若干の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。

※商品画像は記載と異なるサイズの画像を使用している場合がございます。



■他にも様々なブランドを販売しておりますので是非ご覧ください。

#JourneyX2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

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