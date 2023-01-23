『EX FINE LAMBS LOOSE HIGH NECK KNIT Beige【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 35分に出品され03月08日 07時 35分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

・stein / シュタイン

・STYLE NO: ST.310

・NAME: EX FINE LAMBS LOOSE HIGH NECK KNIT LS

・PRICE: ¥35,000+TAX



シュタインのオーバーサイズのハイネックニットLSになります。

ラムウールの中でも特に細いエクストラファインラムを使用しているため、膨らみがよく断熱性、保温性が高く、軽くてソフトな肌触りが魅力、見た目以上に柔らかく、チクチクしにくい質感になっています。

シルエットは肩周り、身幅、アーム部分にたっぷりとゆとりを持たせたゆったりとしたオーバーサイズシルエット、きつめにかけた縮絨で適度なハリを残している為、柔らかくソフトな着心地でありながら形が整うようにバランスがとられており、後ろ身頃部分の裏編みとスクエア部分がポイントになっています。



【サイズ / S】

・着丈: 67.0cm

・身幅: 63.0cm

・裄丈: 103.0cm

・タートル高さ: 12.5cm



【カラー】

・BEIGE



【素材】

・WOOL: 100%



【お願いとお知らせ】

※商品の状態は画像を見てご自身で判断してください。

袖の内側、腹部周りに毛羽立ちがあり使用感がありますが目立った毛玉や解れなどはありません(写真の4～8枚目をご確認下さい)。

また、タグを保管しています。

※ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。





サイズ...S

カラー...ベージュ

ネック...タートルネック

素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ EX

FINE

LAMBS

LOOSE

HIGH

NECK

KNIT Beige