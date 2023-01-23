『PRADA プラダ アロハシャツ サーフィン 総柄 ピンク 39 メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 19時 10分に出品され04月14日 19時 10分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#Mickeyミッキー

#Mickeyミッキーブランド



ブランド

PRADA

プラダ



ジャンル

メンズ

シャツ

アロハシャツ

サーフィン

総柄

15 1/2

P/E 2012

USC174

1DGT



カラー

ピンク



サイズ

39

着丈:約69cm

袖丈:約26cm

身幅:約52.5cm

肩幅:約44cm

※実寸となりますので、多少の差異はご了承下さい。



付属品

なし



商品状態

首元にやや変色、シミあり

ややシワあり ※写真にてご確認下さい。

〜備考〜

中古品になります。

新品未使用、ほぼ新品未使用に関しても自宅保管していた商品となりますのでご理解の程、ご購入をお願い致します。

また未開封、タグを切っていない商品以外は主観での状態判断にはなります。

気になる点はご購入前にコメントをお願い致します。

※ ブランド品に関しましては、東京都公安委員会 古物商資格を有した店舗にて鑑定済

※中古品になりますので写真には映らない、又は映っていない細かな傷や擦れ、シミ等がある場合がございます。

※カメラ、照明によって若干色が異なる場合がございます。

※簡単な清掃、梱包をして発送致します。商品自体に元からキズ等がある場合がありますので、写真にてご確認下さい。

11.27.asg71a.3.0.5.0-22 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PRADA

プラダ

アロハシャツ

サーフィン

総柄

ピンク

39

メンズ