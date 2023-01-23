『希少 美品 ジバンシー アクセサリーポーチ デニム レザータグ グレー 黒 金具【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 12時 00分に出品され03月03日 12時 00分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



説明文をご確認頂いたアナタはラッキーです✨



コチラの商品は

【❤️お値引き可能❤️】でございます‼️



ご検討頂ける方は、コメント欄にて

ご希望金額を仰ってください‼️



商品の状態に関しましては、

掲載写真、説明文の通りにですので

安心してご検討下さい✨



偽物だった場合全額返金いたします。





⚪︎アイテム



ジバンシー GIVENCHY

アクセサリーポーチ ショルダーバッグ

化粧ポーチ コスメポーチ

レザータグ ロゴタグ 金具 美品 希少



セラ✨商品一覧にて多数出品しております。



是非、↑こちらから見に来て下さい✨



購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



《商品状態》



・使用感はあまり感じられずキレイな状態

ファスナー開閉スムーズ‼️

・目立った傷や汚れナシ



写真を良くご確認ください。





即購入可能

真贋済み正規品





こちらused品でございます。神経質な方はご遠慮ください。



《素材》デニム



《サイズ》

横24cm

縦１６cm

マチ4.５cm

ハンドル 1/6cm

ショルダー長さcm調節可能



✅平置き実寸

素人の寸法ですので、誤差はご了承ください。



《ポケット》

外側x3

内側xファスナー付きx1



《商品状態》A

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える





《付属品》



✳︎配送

簡易包装にて、商品をコンパクトにして、梱包することがありますので、ご了承下さいませ。





即購入可能

真贋済み正規品



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。





又、照明やデバイスにより色味、質感等に若干の違いがある場合がございますのでご了承くださいませ。





※ らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便の変更はあります。



コメントをお待ちしています‼️





開始価格17,900円



ID 8G406 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

美品

ジバンシー

アクセサリーポーチ

デニム

レザータグ

グレー

黒

金具