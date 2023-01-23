『イルビゾンテ 本革 2way バッグ ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 11時 04分に出品され05月10日 11時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 イルビゾンテ 本革2wayバッグ です。

数回使用のみです。



カラー ブラック



サイズ 縦約20.5cm、横約29cm、 マチ約10.5cm



あくまで中古品、自宅保管品ですので、神経質な方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ

本革

2way

バッグ

ショルダーバッグ