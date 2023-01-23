『バリー トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 09時 34分に出品され05月17日 09時 34分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前くらいに新品購入。

使用感あります。

特にハンドル部分に剥がれなどあり。



【調整可能なストラップ】

ストラップは調整可能で、持ち運びやすさを考慮したデザインになっています。



- 色: グレー

- 素材: レザー

- スタイル: トートバッグ

- ストラップの長さ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー



特徴···横長



付属品···付属品なし



汚れ・破れなど···あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ バリー トートバッグ