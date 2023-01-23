『ASUS strix z370-f gaming 動作確認済み マザーボード美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 31分に出品され03月06日 15時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 前サブpcで使っていた物です

要らなくなったので出品します

動作確認済みです

比較的キレイに使っていたので美品だと思いま







【高性能ゲーミング】

ASUS STRIX Z370-F GAMINGは、ゲーミングPCに最適な高性能マザーボードです。最新のIntelプロセッサに対応し、優れたオーバークロック性能を提供します。



【拡張性】

4つのメモリスロットと複数のPCIeスロットを備えており、将来的なアップグレードにも対応可能です。多様な拡張カードを取り付けることができます。



【豊富な接続端子】

HDMIやDVIなどのビデオ出力端子を含む多彩なI/Oポートを搭載。これにより、さまざまなデバイスとの接続が容易です。



- ブランド: ASUS

- モデル: STRIX Z370-F GAMING

- ソケットタイプ: LGA 1151

- メモリスロット数: 4

- 拡張スロット: PCIe x16, PCIe x1

- I/Oパネル: HDMI, DVI, USB, LAN, Audio

- チップセット: Intel Z370



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし