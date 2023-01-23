『ASUS strix z370-f gaming 動作確認済み マザーボード美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 31分に出品され03月06日 15時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
『ジャンク』ASUS ROG STRIX Z790-A
¥ 13889
PRIME B365-PLUS & CPU & メモリ& クーラー セット
¥ 12750
Intel Core i7-7700 & ASUS PRIME B250M-A
¥ 7488
MSI MPG Z590M GAMING EDGE WIFI 32GB
¥ 10725
MSI MPG B550 GAMINGCARBON WIFI CPUメモリセット
¥ 11700
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING マザーボード
¥ 7800
ASRock B450M Pro4 マザーボード
¥ 7020
ジャンク Z690 UD DDR4 マザーボード
¥ 7683
ASRock Z390 PHANTOMGAMING4＋i5 9400f＋クーラー
¥ 10078
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX おまけ付き
¥ 11700
ASUS ROG CRPSSHAIR X870E Hero正規新品
¥ 151088
マザーボード ASRock Z490 STEEL LEGEND
¥ 8580
MSI MPG B550 GAMING PLUS 動作確認済み
¥ 7107
GIGABYTE Z87X-D3H マザーボード LGA 1150
¥ 7799
MSIマザーボード pro b760m-g ddr4
¥ 7800
ASRock Phantom Gaming ITX/TB3 マザーボード
¥ 7800
asrock B560M Steel Legend
¥ 7020
ASUS B550M-A(WIFI) Ryzen5 3600 セット
¥ 10725
落札価格9750円
903 入札履歴
終了
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