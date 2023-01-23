『ASUS TUF Gaming 27インチ モニター 144Hz【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 55分に出品され03月06日 21時 55分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用期間1年半くらいです



ASUSTek TUF Gaming

VG279Q1R IPS 144Hz

HDMI×1

電源コード



画面サイズ···27インチ

144FPSの高性能ゲーミンクモニターです。

動作確認済み

144hz対応

ASUS VG279Q1R

解像度種類(新): 1920X1080



シリーズ...TUF Gaming



モニタータイプ...ゲーミングモニター



サイズ...24～29.9インチ



形状...平面型



表面処理...ノングレア(非光沢)



画面種類...液晶



解像度...フルHD



リフレッシュレート...144～239.9Hz



入力端子...HDMI



入力端子...DisplayPort



TUF/モデル名...VG279QL1A 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース