『sony WF-1000XM5 右耳なし【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 24分に出品され03月11日 07時 24分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1ヶ月前に新品購入しましたが、右耳のイヤホンを失くしてしまいました。

あまり使ってはないため、見た目綺麗かと思われます。



機能も問題はありません。



付属品は写真の通りです。



その他特徴...ノイズキャンセリング



ソニー モデル名...WF-1000XM5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー