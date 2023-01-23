『LAD MUSICIAN DECHINE OPEN COLLAR SHIRT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 05分に出品され03月16日 15時 05分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ギリギリまで値下げいたしました。

これ以上の値下げは今の所考えておりません。

ご検討よろしくお願いします。



ご覧頂きありがとう御座います。

LAD MUSICIANのオープンカラーのシャツになります。着用回数も少なく、目立った傷や汚れはありませんが、素人判断であり、古着であることをご了承下さい。クリーニング済みですが、小さく畳んで発送させていただきますので併せてご了承下さい。



以外商品説明（引用）

風景画をプリントしたデシン素材を使用したオープンカラーシャツ。

ポリエステルを使用し薄手でありながら丈夫でシワになりにくく、さらりとした肌触りです。

虹がでている南の島の風景画を繊細な色と柄で表現しインクジェットでプリントしています。

程よいゆとりを持たせたリラックス感のあるボックスシルエットを作っています。



サイズ（多少の誤差はご了承下さい。）

着丈 77cm

肩幅 54cm

身幅 64cm

袖丈 61cm



カラー…ブルー

定価…36,300円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LAD

MUSICIAN

DECHINE

OPEN

COLLAR

SHIRT