『adidas Stan Smith ベージュ 5 US アディダス×エミ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 13分に出品され03月04日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アディダス×エミ スニーカー



新品、未使用品です





系統が変わったのでお譲りいたします＾＾





【ブランドとモデル】

adidasのStan Smithは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴のスニーカーです。ベージュのアッパーがどんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な履き心地】

このスニーカーは、柔らかいレザー素材を使用しており、足にフィットしやすく、長時間の使用でも快適です。通気性も良く、足元を快適に保ちます。



【耐久性とスタイル】

高品質な素材で作られているため、耐久性も抜群です。シンプルなデザインは、流行に左右されず、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: adidas

- モデル名: Stan Smith

- 色: ベージュ

- ロゴ: adidasロゴ

- スタイル: ローカット

- 製造国: ベトナム

- サイズ: 5 US / 4 UK / 37 FR / 230 JP



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 23cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ adidas

Stan

Smith

ベージュ

5

US

アディダス×エミ