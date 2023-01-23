『UNION CONTACT スティーブンス Mサイズ ビンディング スノーボード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 05分に出品され03月29日 06時 05分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品

スノーボード用 スノボ

ビンディング バインディング

メーカー:UNION ユニオン

モデル：CONTACT コンタクト

SCOTT STEVENS スコット スティーブンスモデル



サイズ: M



状態:細かなスレなどはありますが比較的良好です。



簡易クリーニング済み



※あくまでUsed品になりますので細かな傷、汚れはございます。 画像にてご確認ください♪ ※画像にある物が全てです♪



★確認必須事項★



※中古品であるため汚れ、変色、 くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。



画像を参照の上、御入札下さい。



※商品はスマートフォンで撮影しております。 色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、 "中古品”という事をご理解いただき、 神経質な方の入札はご遠慮ください ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。 分かる範囲でお答えいたします。



ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。



※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし