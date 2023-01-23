『【未使用級】COMTESSE ホースヘア shogun フラップショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 47分に出品され03月29日 13時 47分に終了予定です。即決価格は25,959円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎未使用級 COMTESSE コンテス ホースヘア×レザー シルバー金具 shogun フォーマル フラップ ショルダーバッグ ハンド 斜め掛け可能 ドイツ製 レディース セレブ 上品 上質



◎女性らしく持てるエレガントなショルダーバッグ。ホースヘアは熱や摩擦に強く、傷が付きにくいのが特徴。レザーはイタリアンレザーを使用することで、よりケアがしやすく、デイリーユースに最適。



⭐︎ブランド

COMTESSE/コンテス



⭐︎参考価格

¥302,500円



⭐︎サイズ

高さ13.5cm

横幅最大19.3cm

マチ6cm

A4収納不可



⭐︎状態

目立った汚れや傷はなく綺麗な状態ですのでまだまだお使い頂けます♪



⭐︎カラー

shogun(落ち着いたレッド系)



⭐︎生産国

Made in Germany



⭐︎素材

ホースヘア×レザー

シルバー金具



⭐︎購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



⭐︎配送

丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



他にもバッグや財布など沢山出品しています♫

↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓



#ロイヤルブランド

0828 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コンテス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】COMTESSE

ホースヘア

shogun

フラップショルダーバッグ