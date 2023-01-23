『ジャーナルスタンダード グレー MA-1 フライトジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 31分に出品され03月23日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、クラシックなMA-1スタイルで、カジュアルなファッションに最適です。



【快適な着心地】

内側はワインレッドのライニングが施されており、見た目だけでなく、保温性も兼ね備えています。



【機能的なポケット】

外側に2つ、内側に1つのポケットがあり、収納力も抜群です。



- 色: グレー

- 内側の色: ワインレッド

- デザイン: MA-1スタイル

- ポケット数: 2つ外ポケット、1つ内ポケット

- 素材: ナイロンまたはポリエステル（推測）

- ファスナー: フロントファスナー

- 袖: リブ付き袖



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード グレー

MA-1

フライトジャケット