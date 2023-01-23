『19so 18k ベネチアンチェーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 56分に出品され03月23日 04時 56分に終了予定です。即決価格は74,980円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 19so 18k

ブランド）ナインティーンエスオー

タイプ）美品 18K 24/7 ベネチアンチェーン

カラー）イエローゴールド

素材）K18

商品説明）総重量3.7g

サイズ）



全長：53cm (若干の誤差はご了承下さい。)

付属品）付属箱、付属袋





数回短時間着用しましたが奇麗な状態のまま保管していました。あくまでも中古品としての出品ですので御理解頂ける方は是非。



※値下げ不可



素材···K18



付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 19so



18k

ベネチアンチェーン