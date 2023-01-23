『700フィル THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 22分に出品され03月14日 14時 22分に終了予定です。即決価格は12,727円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♥️サイズ



・レディースS

・着丈：65 身幅：53 肩幅：42 袖丈：65







・平置き採寸(cm)です。

・素人の為、誤差はご了承下さい。



♥️商品について



・使用感はありますが、普段から古着を着用の方であれば問題なく着用できます。

・あくまでも古着となりますので神経質な方はご利用をお控え下さい。



♥️最後に



・気持ちの良いお取り引きを心がけてます♪

・なんでもお気軽にコメント下さい！

・ノンクレームでお願いします！



330199631836 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 700フィル THE



NORTH



FACE

ヌプシ ダウンジャケット S