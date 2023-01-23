『専用 リアルマッコイズ MOTORCYCLE ACCESSORIES パーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 22分に出品され04月01日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



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商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。



◆◆商品◆◆



◆ THE REAL McCOYS BUCO リアルマッコイズ ブコ

MOTORCYCLE ACCESSORIES フライングホイール

ステンシル プリント フルジップ スウェット パーカー

フーディー モーターサイクル 黒 ブラック S



厚手のパーカーでしっかりした生地。

高速シンカー機の12オンス生地で作った

ヘビーウェイトのフルジップパーカーです。

裏起毛なので保温性も高く暖かい一着。

ジッパーはTALON社製のコの字ジップ。



近年はBUCOのウェアは、

フライングホイールのプリントが

見かけなくなりましたので貴重なプリントです。

オススメです。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：S



実寸サイズ（平置きにて測定）



身幅：約46cm（脇下から脇下まで）

着丈：約57.5cm（首元の縫い目から裾まで）

袖丈：約87cm（ネック支点から袖先まで）



多少の誤差はお許し下さい。



カラー：黒



◆◆商品状態◆◆



全体的にスウェット生地特有の薄い毛羽立ち、

使用感による色褪せが出ております。

フード縁周り、両肩部分に薄いヤケがございます。

フードのドローコードが付いておりません。

よく画像をご確認下さいませ。



その他に特筆するようなダメージはございません。

まだまだご愛用頂ける商品になります。



あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-585_96010_11522(SS)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザリアルマッコイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 専用 リアルマッコイズ

MOTORCYCLE

ACCESSORIES

パーカー