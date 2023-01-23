『パナソニック ラムダッシュ パームインシェーバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 52分に出品され03月13日 13時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4月ごろに購入

自分には合わず、使用頻度が減ったため出品。

3ヶ月ほど週3回ほど使用してました。



以下Amazonより



ブランド パナソニック(Panasonic)

商品の推奨用途 ヒゲ

特徴 充電式

電源 バッテリー式

モデル名 ラムダッシュ パームインシェーバー

付属コンポーネント キャリング（セミハード）ケース、 USBケーブル（Type-A ‒ Type-C）、専用オイル（シェル オンジナ オイル 32,67）、掃除用ブラシ

手のひらサイズに、ラムダッシュ５枚刃テクノロジーを凝縮。

あらゆるヒゲを取り込む5枚刃システム。

カットチャンスを逃さないラムダッシュ史上最速※リニアモーター駆動

ご自宅でも出先でもあらゆるシーンで活躍、空間・暮らしになじむデザイン。

替刃：外刃 ES9181/内刃 ES9170

※当社シェーバー ラムダッシュにおいて。2023年7月24日現在。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>脱毛・除毛 商品の状態: 目立った傷や汚れなし