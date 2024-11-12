『お値下⟡.·*.ほぼ新品⟡.·*. ヴィオラドーロ スマホショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 08分に出品され03月23日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ‪【ヴィオラドーロ】斜めがけ

スマホショルダー

ウォレット



〇去年購入し1、2回使用したのみなので、かなり美品です(о´∀`о)

色: ブラック×ベージュ



☆お出掛けにも普段使いにも☆

オシャレで万能なアイテムです

スマホ カード 現金 その他

いっぺんに収納出来ちゃうので

身軽にお出掛けできますよ



2度程使用したのみなので

とても綺麗な状態です^^

是非ご検討下さい！



#VIOLAdORO

#本革 #スマホポーチ

#ショルダーバッグ

#お財布ポシェット #財布



〇その他注意事項

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

20241112



素材...本革



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィオラドーロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ お値下⟡.·*.ほぼ新品⟡.·*.

ヴィオラドーロ

スマホショルダー