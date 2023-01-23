『こたつ掛け布団 205×285cm 国産【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 51分に出品され03月12日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な国産】

このこたつ掛け布団は、国産で高品質な素材を使用しており、安心してご使用いただけます。



購入し自宅にて保管していた為ご了承ください

送付する際圧縮袋に入れて送付いたします☆

購入した際の金額 ￥30,000でした

お値段交渉いたします

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【大判サイズ】

205×285cmの大きなサイズで、広いこたつにも対応。家族みんなで快適に過ごせます。



【適応サイズ】

80-90×135-150cmのこたつに適応しており、さまざまなスタイルのこたつにフィットします。



- 商品名: こたつ掛け布団

- サイズ: 205×285cm

- 製造国: 国産

- 適応こたつサイズ: 80-90×135-150cm



ご覧いただきありがとうございます<(_ _)> 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 未使用に近い