『(微傷) Panasonic コンデジ LUMIX DMC-TZ60【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 14分に出品され03月29日 00時 14分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※専用品です。



パナソニック LUMIX DMC-TZ 60 GPS

ブラック 30倍ズームになります。



WiFiとGPS、画面切り替え等の動作確認は済ませています。



ここ最近はあまり使用していなかったので、他の方に大事に使って欲しいと思い出品に至りました。



お譲りするのは、画像２枚目の内容となります。

カメラ一式(付属品全て揃っています)、

予備バッテリーとバッテリーチャージャー・カメラケースもお付けします。



本体外装に多少の傷はありますが問題無く使えます。

レンズの曇りも、ほとんど見受けられませんので撮影に対しての影響もほぼありません。



以下はメーカーHPから一部を抜粋した内容になります。

よろしくお願いいたします。



高倍率ライカ DC バリオ・エルマーレンズ搭載「広角24mm/光学30倍ズームレンズ(超解像iAズーム60倍)」

0.2型 20万ドット EVF＆コントロールリング搭載「もっと撮りたくなる充実の操作性」

歩き撮りに強いアクティブモード、5軸ハイブリッド手ブレ補正搭載/傾き補正「AVCHD Progressive フルハイビジョンムービー」



AVCHD: AVCHD Progressive

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

GPS機能対応有

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

WiFi: WiFi内蔵

color: SILVER

センサーサイズ: 1/2.3 型

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ビデオ・画質: AVCHD

ファインダ種類: 電子ビュータイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

光学ズームクラス別: 9.5倍以上

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1920X1080

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

撮像素子種類: MOS/LiveMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック