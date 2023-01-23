『UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 11分に出品され03月28日 20時 11分に終了予定です。即決価格は16,575円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー ブラック

サイズ M

実店舗新品購入後、5分ほど試着。



表生地；複合繊維(ポリエステル)100％ 裏生地；複合繊維(ポリエステル)100％ 中わた；ダウン95％ フェザー5％



定価62700円



よろしくお願い致します



#UNITEDARROWS&SONS

#DAISUKEOBANA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズアンドサンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNITED

ARROWS

&

SONS

by

DAISUKE

OBANA