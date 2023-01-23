『【アメリカ限定モデル】ノースフェイス メンズ ダウンジャケット Mサイズ 高級【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 36分に出品され04月08日 15時 36分に終了予定です。即決価格は38,758円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨全て自宅保管です。丁寧に管理、梱包しますが、プロのお店には及びませんのでご了承ください。

✨梱包はできるだけ圧縮したり畳んだりしてできるだけコンパクトにし、リサイクル品を使用します。

✨予告無くらくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便に変更することがあります。



【ブランド】

THE NORTH FACE/ザ・ノースフェイス



【アイテム】

メンズ コールドワークス インサレーテッド パーカー

メンズ ダウンジャケット ダウンコート



【サイズ】単位cm

Mサイズ

詳細は画像に掲載しているサイズチャートをご覧ください。



【商品説明、仕様】

アメリカ限定モデルです✨肌寒い季節のオシャレに欠かせない高級ダウンです。1着持っているだけで急に寒くなった日や日常使いはもちろん、ノースフェイスなのでアウトドアにも使える仕様の万能ダウンです。



リラックスフィット

防水性、耐久性に優れています

調節可能なドローコードとコードロックが付いた取り外し可能なスリーピースフード付き

ポケットもたくさん

内側ポケットもあり

左胸と後ろ右肩にロゴ刺繍あり



【商品状態】

新品未使用。

展示販売されていたものなので、多少の傷や汚れはご了承ください。

完璧なお品物をお求めの方はブティックでご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【アメリカ限定モデル】ノースフェイス

メンズ

ダウンジャケット

Mサイズ

高級