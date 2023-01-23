『【名作】モールスキン黒 中綿入りマウンテンジャケットL◆古着ヴィンテージN-3B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 34分に出品され03月28日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆即買いOK！ 交渉中でも早い者勝ち！

◆24時間以内に発送 ♪









●ブランド

#【ノーコンセプトバットグッドセンス】

・NO CONCEPT BUT GOOD SENSE

・永澤陽一





●商品説明

『無印良品』の衣料品ディレクターや『ニューバランス』の企画・プロデュース、公共機関のユニフォームデザインなど世界的デザイナーの『永澤陽一』さんのオリジナルブランドのジャケットです。



・ミリタリーベースのデザインやシルエットはもちろんですが、肌触りの良いスウェード調のモールスキン素材なのも高ポイント♪



・中綿入りで防寒対策もバッチリ！





●カラー

黒、ブラック





●サイズ表記

・Lサイズ

・着丈 約71cm

・身幅 約53cm

・肩幅 約45cm

・袖丈 約66cm

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい





●コンディション

多少のユーズド感はございますが、気になる大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。









【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。50s 60s 70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、オールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、ロックバンドTや企業物、オンブレ、シャドーチェックの長袖シャツ、スウェット、トレーナー、パーカー、3Dニット、セーター、カーディガン、マウンテンパーカー、ナイロン、ダウンジャケット、フライトジャケット、スタジャン、スカジャン、ポーラテックフリース、米軍エクワックス、ecwcs、プリマロフト、ゴアテックス、ロカビリー、パンク、オールドサーフ、スケーター、ボロ グランジ、芸能人着用の人気アイテム、素材もウール、コットン綿、モヘア、カシミヤ、刺繍のビッグロゴも多数出品中！



★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ノーコンセプトバットグッドセンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【名作】モールスキン黒 中綿入りマウンテンジャケットL◆古着ヴィンテージN-3B