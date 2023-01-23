『logicool pro x 2 lightspeed 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 14時 35分に出品され03月28日 14時 35分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この商品はあまり使わなかったので出品します。

使用期間は一週間です。

マイク以外は入っていると思います。

保証書はあります 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール