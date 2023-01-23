『EEL Products イール ironari リバーシブルジャケットダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 18時 49分に出品され04月02日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 eel products キルトウォーマー

リバーシブルジャケット



中目黒のサンプルセールで購入。

1シーズン着用。

リバーシブルなので使い勝手良いです。



⚫︎状態

目立った傷汚れありませんが

中古品になりますので神経質な方はご購入お控えください。





定価：33000円



⚫︎カラー 黒/チェック柄



⚫︎MATERIAL

表地Polyester100%/裏地Cotton



⚫︎サイズ Mくらい



肩幅51 身幅55 着丈69cm

(多少の誤差あります)



////取引に関してのお願い////



取引履歴の無い方、悪い評価のある方

とはお取引できませんので購入をお控えください。



受け取り後、2日以内に確認して受け取り評価いただける方のみご購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EEL

Products

イール ironari

リバーシブルジャケットダウン