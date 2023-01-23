『入手困難！美品✨ Chloe かごバッグ トート 本革 茶色 ラフィア 大容量【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 13時 22分に出品され03月06日 13時 22分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Chloeの激レア！！かごトートバッグが入荷致しました✨

状態もよく、なかなかお目にかかれない希少アイテムです♪

探してみたら海外の正規品を取り扱う大手サイトにて高値で取引されていました！

大容量なので、荷物が多い方でも安心です^ ^





【アイテム】

Chloe クロエ



トートバッグ ハンドバッグ

ショルダーバッグ かごバッグ 肩掛け

手提げかばん 鞄 バック bag

レザー 本革 ラフィア

かご 籠 ストロー

ブラウン 茶色 ベージュ

ゴールドロゴ ロゴ印字

スタッズ フロントポケット

大容量 A4 通勤 通学 仕事 普段使い

レディース ブランド 高級感



保存袋付き！





【サイズ】

高さ22cm

幅30-46cm

マチ16cm

ハンドル高さ24cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





【状態】

多少の使用感や小傷はございますが、特に目立つような傷や汚れ、破損などなく、気持ちよくお使い頂けます✨



◎ファスナー良好



【カラー】

ブラウン

ベージュ



【素材】

ラフィア

レザー



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

大手リサイクルショップ

ブランドリユース店

ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

にて鑑定済みの正規品です。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:00070TH1083 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 入手困難！美品✨

Chloe

かごバッグ

トート

本革

茶色

ラフィア

大容量