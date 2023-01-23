『PRADA プラダ バック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 04分に出品され03月24日 00時 04分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



プラダ ハンドバッグ



使い込み商品



ギャランティーカードなし

（型番などわかれば、探します。まじってしまって、わからなくなってます）



シリアナンバーあり



正規購入



傷などあり。

長期自宅保管。



理解ある方のみお願いします。

写真、文章読んでください。



即購入お願いします。



おまとめは経験したことがないので、対応に時間かかります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ バック