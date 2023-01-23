『ディッキーズ 黒ブラック サイズ3ＸＬ ダックアクティブジャケット メンズ 古着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 23分に出品され05月04日 21時 23分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ここ数年人気大爆発中のダックワークジャケットのご案内です！

カーハートのブラックダックはもう1万円台では購入がほぼ不可能な為比較的お求めやすいダックジャケットをご用意しました

黒ブラックのコンディショングッドですよ





✅発送について



基本的に24時間以内最短当日発送いたします！

稀に24時間を超えることが御座いますが48時間を超える際には個別でご連絡いたします✨











✅お値下げについて



時期によって変動しますのでプロフィールをご確認下さい✨











✅ご案内



出品している古着は自宅で有名メーカーの洗剤を使用し洗濯しております✨

（主にナノックス）



洗濯の後高温ガス乾燥機で乾燥しております✨



乾燥の後高温スチームで除菌皺伸ばししています✨

（素材的に不可能な物は除きます）















✅採寸値



肩幅59

身幅74

袖丈66

総丈74











✅商品の状態



全体的にやや退色



裾や袖に薄いセメダインのような汚れ箇所あり

画像をご確認下さい



全力でコロコロしましたが若干毛や埃の取りこぼしがあるかもしれません





✅色合い



黒





ＭＳＨ下



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: ディッキーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ディッキーズ 黒ブラック サイズ3ＸＬ ダックアクティブジャケット メンズ 古着