『エミリオプッチダウンベスト フード付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 38分に出品され03月08日 00時 38分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 36



実寸 身幅 約４５センチ



丈 肩から約５２センチ

襟から約６２センチ



サイズS〜M



数回着用後自宅保管



裏の襟の根元薄っすら汚れあり

クリーニングにはだしていないので

出せば落ちるかもしれませんが

現状発送ご了承下さい。

お写真貼付してます。

ご確認下さい。



今の時期だと黒ニットと黒パンツの上に羽織ると可愛いと思います。





#エミリオプッチ

#ダウン

#ベスト

#秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エミリオプッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エミリオプッチダウンベスト フード付き