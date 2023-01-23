『新品未使用☆ロンシャン ルロゾXSトップハンドル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 00時 29分に出品され03月20日 00時 29分に終了予定です。即決価格は42,250円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です₍ᐢ‥ᐢ₎ ♡

お写真撮るために開封しました。



高島屋で購入した正規品です。

詳細はお写真をご覧ください。



近々、引越しするので購入希望者がおられない場合は買取に出します。そのためお安くしています。希望される方のみいいねお願いしますᕷ*.°





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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バッグ タグ 新品未使用☆ロンシャン

ルロゾXSトップハンドル