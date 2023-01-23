『Barbour Double Breasted Jacket UK12【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 08時 11分に出品され04月21日 08時 11分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



Barbourのジャケットです。

日本ではなかなか見掛けることの少ないレディースモデルです。

奥さん曰く2013のモデルですが、キレイに着ていたため汚れ、スレなどは殆んど見当たりません、とのことです。



追加写真などご希望ございましたら、お気軽にコメントお願いします。



素人採寸となり恐縮ですが、ご参考にしていただけますと幸いです。

肩幅 40cm

脇幅 50cm

襟から裾 67cm







- 色: オリーブグリーンのようなブラウンのような

- 素材: Waxed cotton

- デザイン: ダブルブレスト

- ポケット数: 4つ

- 襟のデザイン: スタンドカラー

- ボタンの色: ブラック

- バックデザイン: シンプル



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Barbour

Double

Breasted

Jacket

UK12