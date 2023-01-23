『美品 90s Guns N Roses Tシャツ XL ガンズ ビンテージ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 37分に出品され03月15日 19時 37分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 事情により、これまで集めてきたGuns N RosesのレアなビンテージTシャツを一斉出品しています。

まとめて購入ご希望の方はぜひこの機会によろしくお願いいたします！



ガンズ・アンド・ローゼスの1991年オリジナルのツアーTシャツです。

コピーライト有り、Brockumボディの正規品です。

サイズはXLサイズでゴールデンサイズです。



こちらのデザインはガンズの代表的なアルバムをモチーフにしている出数の少ないデザインで、さらに背面のツアーデイトもあまり見られないものと思います！

コンディションも良いと思います。

状態詳細は画像にてご判断ください。



古着及びヴィンテージTシャツにご理解のある方のみご入札お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ベルベルジン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

90s

Guns

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Roses

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ビンテージ