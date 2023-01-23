『受注生産品27センチダナー×ネルデザインワークスワークブーツ 黒/迷彩 レザー/【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 04分に出品され03月12日 19時 04分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

受注生産品のダナーとネルデザインワークスのブーツです。

サイズはゴールデンサイズの27センチ



【デザイン】

このブーツは、黒いレザーと迷彩柄のナイロンのコンビネーションで、スタイリッシュかつ実用的なデザインです。



【機能性】

高い靴首とアイレット付きのデザインは、足首をしっかりサポートし、快適な履き心地を提供します。ワークブーツとしての耐久性も兼ね備えています。



【用途】

アウトドアやカジュアルな日常使いに最適で、様々なスタイルに合わせやすいアイテムです。



- 色: 黒/迷彩

- 素材: レザー/ナイロン

- スタイル: ワークブーツ

- 特徴: 高い靴首/アイレット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 受注生産品27センチダナー×ネルデザインワークスワークブーツ

黒/迷彩

レザー/