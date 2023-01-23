『ポークチョップ ガレージサプライ ボア コーチ ジャケット NAVY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 04分に出品され03月15日 01時 04分に終了予定です。即決価格は16,650円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORKCHOP GARAGE SUPPLY(ポークチョップガレージサプライ)



2023年1月2日販売の最新作です。 ◉試着のみ◉



内ポケ付き



商品説明-



FRONT： WAPPEN



BACK：PRINT



COLOR：NAVY



-素材-



表地/コットン, ポリエステル



裏地/ポリエステル100%



ボア/ポリエステル100%





-サイズ-



L (身幅63cm,着丈76cm,肩幅51cm,袖丈69cm)







柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬







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#長瀬智也 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポークチョップ

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ジャケット



NAVY