『BIG MAC カバーオール サイズ40【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 22時 15分に出品され03月20日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 40 (Lサイズ)



2024年10月購入。

短時間着用の美品ですので未使用に近い状態でございますがあくまでも中古品ですので、ご理解のある方のみお願いします。



着丈 68cm

身幅 55cm

素人寸法ですが参考までに。



デニムジャケット カバーオール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ビッグマック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BIG

MAC



カバーオール サイズ40