『ZARA ザラ スカジャン レーヨン 赤 レッド サイズL【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 01時 28分に出品され05月01日 01時 28分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAのスカジャンです。



肩幅···58cm

着丈···70cm

※素人採寸です。多少の誤差がございます。



カラー···レッド



素材···サテン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARA ザラ スカジャン レーヨン 赤 レッド サイズL