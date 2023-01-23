『新品 BILLYS別注 ダナー フィールド ゴアテックス ブーツ 26.5 ①【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 15時 32分に出品され03月31日 15時 32分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



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◆◆商品◆◆



新品 BILLYS ビリーズ 別注 Danner ダナー D121011

FIELD GORE-TEX フィールド ゴアテックス 天然皮革 スエード レザー

トレッキング マウンテン ブーツ DUNE デューン グレージュ



※付属品：箱、タグ、替え紐



絶大な人気を誇るDannerのDANNER FIELDをBILLYSが別注。

ミリタリーウェアにインスピレーションを得たトーナルカラーで仕上げ、

リフレクターのシューレースによって

足元にアクセントをつけつつ、夜間の着用でも活躍。



スエードと目の細かいコーデュラナイロンを使用したアッパーに、

防水性と透湿性に優れたGORE-TEXメンブレン、

長時間の歩行も快適な履き心地を提供する

Ortholiteカップインソールを搭載している。



国内ではBILLYSのみで展開するエクスクルーシブモデル。

オススメです。





※天然皮革を使用しているため、

多少の色ムラや生産過程で生じる傷が多少ある場合がございますので、

予めご了承ください。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：26.5cm



カラー：DUNE（グレージュ）



◆◆商品状態◆◆



新品未使用品です。



あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-214_31309_42314(SS)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

BILLYS別注

ダナー

フィールド

ゴアテックス

ブーツ

26.5

①