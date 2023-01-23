『【新品】HYKE×KEEN SAN JUAN SANDAL II ブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 02分に出品され03月10日 16時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HYKEコラボレーションモデル。

2008年リリースのSAN JUAN SANDALを忠実に復刻の上、スペックをアップグレードしたHYKEスペシャルエディション。

トゥ・プロテクションを搭載した唯一無二のウーブンレザーサンダルに、コンフォートなソールユニットをハイブリッド。

イージーオン/イージーオフも容易なスライドモデル。



新品未使用

箱あり

26,0cm









カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品】HYKE×KEEN

SAN

JUAN

SANDAL

II

ブラウン