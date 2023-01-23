『水草と金魚あそび 浴衣 dita ZOZOTOWN ゾゾタウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 39分に出品され03月28日 06時 39分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ディータ
銀魂 大江戸温泉銀魂ランド限定浴衣 銀時タイプ M ユニセックス 新品未使用
¥ 7644
⚫︎mk-1092 振袖 襦袢 2点セット 身丈162.5 裄66.5 11-1
¥ 9165
紬地 格子模様 ブラウンベージュ 小紋 着物 112a p
¥ 13350
振袖正絹袷昭和アンティーク品
¥ 27300
annna様専用ページ 訪問着からAラインワンピースとサブバッグ着物リメイク
¥ 65280
1236★正絹 袋帯 5本セット おまとめ★着用可能
¥ 7020
美品 ５点セット 薔薇 刺繍 成人式 着物 振袖・長襦袢・袋帯・小物 4490
¥ 48603
黒留袖【興福鳥王a145】オールシーズン 正絹 黒 M/L【汕頭の刺繍・銘品】
¥ 12675
正絹 紬お着物 袷 シワシワとした生地
¥ 9672
総絞り 金彩 熨斗 花模様 振袖 晴れの日 成人式 卒業式 着物 114p
¥ 35900
NO40 色無地 刺繍一ツ紋 新品 未使用 柄八掛
¥ 7410
小紋 紬 秋名バラ柄 モノトーン 青 着物 075w p
¥ 14850
袋帯 西洋のお城 丸に華模様 狐色 O-4074
¥ 12870
浴衣 有松鳴海絞り 鳳凰模様 着物 053w p
¥ 18717
4k2532 丸帯 絹 松文 正倉院文様 金色 白 赤 緑 花柄 和装 着物
¥ 8346
訪問着 セット 袋帯 長襦袢 重ね襟 空色鼠色 青 裄63 小柄
¥ 9750
きものやまと めいくやまと 定価¥15000 重ね衿 3色 昭和レトロ
¥ 7722
本場大島紬 カタス7マルキ 花柄に葉模様 茶泥染 しつけ糸 K-3805
¥ 11900
落札価格10139円
757 入札履歴
終了
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