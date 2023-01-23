『水草と金魚あそび 浴衣 dita ZOZOTOWN ゾゾタウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 39分に出品され03月28日 06時 39分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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浴衣と帯のみのセットです。

一度使用しています。

シワがある可能性があるので自宅でアイロンがけができる方がいいかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディータ

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着物・浴衣 タグ 水草と金魚あそび 浴衣 dita

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