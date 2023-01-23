『MARY QUANT 三つ折り財布 ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 23時 31分に出品され04月09日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

MARY QUANTは、ファッション界でのアイコン的存在であり、特にレディースアイテムにおいて高い評価を受けています。この財布は、ブランドの洗練されたデザインと品質を体現しています。



【デザインと機能】

ホワイトのレザー素材で作られたこの二つ折り財布は、シンプルでありながらエレガントな印象を与えます。金色の花のボタンがアクセントとなり、開閉もスムーズです。



【付属品】

この商品には、オリジナルの箱が付属しており、ギフトにも最適です。



- ブランド: MARY QUANT

- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- スタイル: 二つ折り財布

- 付属品: 箱



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリークワント

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ MARY

QUANT

三つ折り財布

ホワイト