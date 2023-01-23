『MARC BY MARC JACOBS ダウンジャケット XS 水色【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 03分に出品され03月27日 09時 03分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARC BY MARC JACOBSのダウンジャケットです。くすんだブルーが基調で、切り替えの配色がかわいいデザインです。着膨れせずコンパクトで温かく、フードが取り外せるのも便利です。

購入してワンシーズンに数回着用しただけで美品だと思います。



畳んで発送します。自宅保管品にご理解ある方のご購入をお待ちしています。



◽️サイズ（約）

肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···63cm

着丈···57cm



【素材】

高品質なナイロンとポリエステルを使用しており、軽量でありながら保温性に優れています。ダウンとフェザーの混合素材が、快適な着心地を提供します。



【サイズ】

XSサイズで、女性にぴったりのフィット感を実現。カジュアルで幅広いスタイルに合わせやすい一着です。



- ブランド: MARC BY MARC JACOBS

- モデル: DOWNPUFFER

- サイズ: XS

- 色: 水色（ライトブルー）

- デザイン: ダウンジャケット、フード付き、カラー切替デザイン

- 素材: 表地：ナイロン100%、裏地：ポリエステル100%、中綿：ダウン・フェザー（20%）



ご覧いただきありがとうございます。



#マークジェイコブス

カラー···ブルー

素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ダウン

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MARC

BY

MARC

JACOBS

ダウンジャケット

XS

水色