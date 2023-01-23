『美品ERMANO SCERVINO ロングコート ウールメイン 40、M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 10分に出品され03月27日 15時 10分に終了予定です。即決価格は26,224円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 エルマンノシェルビーノ M4K220



サイズ40、M、9号



焦茶、ブラウン



身丈約97、胸囲平置き約44。



大手リユースショップ購入品鑑定済みです。



【デザイン】

このERMANO SCERVINOのロングコートは、エレガントでありながらもカジュアルな雰囲気を持つデザインです。ファー付きのラウンドネックが特徴で、寒い季節でも暖かさを提供します。



【素材】

ウール混合素材を使用しており、保温性と快適さを兼ね備えています。高品質な素材感が、着る人に高級感を与えます。



【機能性】

サイドポケットが付いており、実用性も考慮されています。サイズ40は、スタイリッシュなフィット感を提供し、様々なスタイルに合わせやすいです。



- ブランド: ERMANO SCERVINO

- サイズ: 40

- 色: グレー

- 襟のデザイン: ファー付きのラウンドネック

- 素材: ウール混合

- スタイル: ロングコート

- ポケット: サイドポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルマンノシェルヴィーノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品ERMANO

SCERVINO

ロングコート

ウールメイン 40、M