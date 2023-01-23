『JUNOAH セットアップM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 46分に出品され03月20日 16時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUNOAH [肩パット入り]オーバーサイズテーラードジャケット+ハイウエストスラックスパンツset

カラー···ブラウン



ZOZOTOWNにて購入したのですが、少しオーバーサイズでサイズが合わなかったため、出品致します。

試着で1度着用しました、神経質な方はご遠慮くださいませ。



ご質問やお値下げ等ございましたら、ご遠慮なくコメントしてください^_^！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジュノア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JUNOAH

セットアップM