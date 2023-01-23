『1236★正絹 袋帯 5本セット おまとめ★着用可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 25分に出品され03月12日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹 袋帯 5本セットになります(*^^*)

着用も可能です♪

おまとめでの出品ですのでサイズ表記は致しません。ご了承下さい。





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おまとめ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 1236★正絹

袋帯

5本セット

おまとめ★着用可能