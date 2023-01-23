『1236★正絹 袋帯 5本セット おまとめ★着用可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 25分に出品され03月12日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
浴衣 有松鳴海絞り 鳳凰模様 着物 053w p
¥ 18717
4k2532 丸帯 絹 松文 正倉院文様 金色 白 赤 緑 花柄 和装 着物
¥ 8346
訪問着 セット 袋帯 長襦袢 重ね襟 空色鼠色 青 裄63 小柄
¥ 9750
きものやまと めいくやまと 定価¥15000 重ね衿 3色 昭和レトロ
¥ 7722
本場大島紬 カタス7マルキ 花柄に葉模様 茶泥染 しつけ糸 K-3805
¥ 11900
訪問着フルセット 4点セット 正絹 七五三 お宮参り 結婚式
¥ 8970
専用帯166 ●高級 正絹 織の名工 吉祥文様 六通 袋帯 宝尽くし
¥ 10600
【けーにゃん様専用】二部式着物 訪問着 薔薇
¥ 9484
未使用！たかはしきもの工房 くノ一麻子 着物用肌着
¥ 9620
夏着物 化繊 絽 名古屋帯 楓文様 草花文様 夏帯 小紋 単衣 訪問
¥ 8424
連休セール！【完売品】浴衣 新品 未使用 赤花柄
¥ 15594
値下げ交渉ＯＫ！単衣 バチ衿 黒地 大島紬 正絹 Ｃ３３１
¥ 9204
c-981 西村織物 博多織 間道 袋帯 全通
¥ 17940
両面使用可能、美品袋帯
¥ 18920
確認
¥ 549999
dita 浴衣としわ兵児帯セット 京の音
¥ 7799
訪問着 正絹 美品 113
¥ 12350
しょうざん 生紬 金糸 袋帯 帯 着物 証紙無し 高級品
¥ 13400
落札価格7020円
292 入札履歴
終了
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