『✨モンブラン✨サルトリアル ビジネスバッグ 2way ロゴ レザー ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 15時 10分に出品され04月24日 15時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ジョニーshop



ご覧いただき誠にありがとうございます✨





【商品説明】



○アイテム

MONTBLANC ブリーフケース サルトリアル 2way レザー ロゴ ブラック



○購入先

大手フリマアプリ



○採寸（サイズ）

横幅41cm

縦幅31cm

厚さ11cm

※素人採寸です。ご了承ください。





○カラー

ブラック 黒色



○素材

本革レザー



○状態

底の角に少しスレ感あります。

ショルダーストラップにスレがあります。

内側も少し色褪せあります。



使用に支障はありません



○配送方法



送料は私が負担致します✨



ご購入後、1〜2日以内に発送する予定です。

こちらの諸事情により、発送が遅れてしまう場合はご連絡差し上げます。

可能な限り、最短で発送致します。



傷がつかないよう

しっかり丁寧に梱包致します★





○注意事項



こちらはあくまで中古品でございます。

新品のクオリティをお求めの方はご遠慮くださいませ。



また、写真と実物で多少の色味の違いや

見えない傷などがある場合もございます。



ご了承ください。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: モンブラン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨モンブラン✨サルトリアル

ビジネスバッグ

2way

ロゴ

レザー

ブラック