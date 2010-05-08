『Rick Owens 《bauhaus vest》 TE 48 black【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 11時 21分に出品され04月12日 11時 21分に終了予定です。即決価格は27,030円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rick Owens(リックオウエンス)の

22SS FOGACHINEの

BAUHAUS VEST TE black 48です。



定番の定番素材なので、

流行り廃りなくお召しいただけます。



偽物も出回ってるブランドですが、

こちらは都内のセレクトショップ

Amanojak.で購入した

正規代理店タグ付きの確実正規品です。



リックを象徴するアイテムであり、

スタイルにエッジを加えてくれるアイテムです。



状態も8.5/10くらいで

着用回数も3-4回程度なので良好です。



是非よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Rick

Owens

《bauhaus

vest》

TE

48

black