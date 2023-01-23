『浦和 AIR MAX90 NIKE × URAWA 20th 28cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 12時 38分に出品され03月26日 12時 38分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
招きネコ様 専用ページ
¥ 24200
Nike Air Force 1 Supreme Supreme Wheat
¥ 11250
off-white × nike lot20 dunk low スウェード
¥ 12000
VANS バンズ Gilbert Crockett サイズ 26cm 新品未使用
¥ 8580
airjordan1 シャタバ 2.0 ジョーダン
¥ 9204
レッドウィング ペコスブーツ 8 1／2E 26.5cm
¥ 7800
adidas SAMBA ATMOS CRAZY RACCOON 29cm
¥ 12090
リーボック×アディダス FW5305 インスタポンプフューリー ブースト 8.5
¥ 10296
PUMA / プーマ SUEDE VINTAGE MIJ WRS OLIVE
¥ 10725
【ほぼ未使用】adidas tabacco gruen/ wild brown
¥ 10400
Thorogood ソログッド ブラウン レザー デッキシューズ
¥ 7800
レッドウィング ポストマン US8
¥ 13000
27cm adidas RADLANDER ラッドランダー バッドランダー
¥ 17940
VANS Anaheim Authentic 44DX（バンズオーセンティック）
¥ 10500
27.5cm ナイキ テック ヘラ カカオワオ/ブロンジーン/ブラック
¥ 9204
HUF Nike Air Max 1 Anthracite Pink Pow
¥ 10500
美品 COLE HAAN コールハーン 26.5 シボ革 ビジネスシューズ 茶
¥ 7332
値下げ ワールドフットウェアギャラリー MIYAGI KOGYO コードバン ヨ
¥ 12750
落札価格11700円
421 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！